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«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+1,5) за 1.72.

«Так же, как и у «Ливерпуля», у «Сити» после этого выезда три домашних матча подряд. Так что логично предположить, что «Сити» сыграет не очень энергозатратно, что в принципе разумно при таком насыщенном календаре. «Вулвз» хорошо играют дома и редко проигрывают. Да, они уступили непредсказуемому «Тоттенхэму», тем более вряд ли «Вулвз» на коротком отрезке проиграют два домашних матча. Думаю, что здесь ближе к ничьей».

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