«Арсенал» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».
Ставка: ТМ 3 мяча за 1.88, «Арсенал» не проиграет за 1.58.
«Первый матч Артеты дома. Но из этого ничего не следует. Матчи «Челси» — это рулетка. Команда выигрывает через раз. Сейчас как раз пришло время выиграть. И это не исключено, так как Лэмпард явно умеет настраивать команду на такие принципиальные матчи. На исход тут играть рискованно. А вот Артете главное — не проиграть в первом домашнем матче, тем более дома. Наверное, команды не будут рисковать».
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