«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
Ставка: ТМ 3,5 мяча за 1.57, обе забьют — нет за 1.74.
«Ливерпуль» — машина, которая движется к чемпионству. Эмоциональный подъём у команды Клоппа настолько хорош, что кажется, будто игроки вообще не устают. «Вулвз» отлично играют в последнее время и почти не проигрывают. Но «Ливерпуль» пусть не на много, но сильнее, побеждая с разницей в один-два мяча.
Очевидно, нечто подобное и будет в предстоящем матче, тем более что у «Ливерпуля» — последний матч очень успешного года, так что дарить очки сопернику в таком матче никак нельзя. С другой стороны, даже будучи в такой феноменальной форме, «Ливерпуль» не может всех обыгрывать по 4:0».
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