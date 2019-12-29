«Ман Сити» — «Шеффилд»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 20-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Шеффилд».



Ставка: победа «Шеффилда» с форой (+2) за 1.82, сухая победа «Сити» — нет за 1.66.



«Что сказать, «Шеффилд» пока держится. Раз уж первая часть сезона складывается так удачно, то почему вдруг нужно проваливаться в последнем матче года? Хотя на своём поле «Сити» может выиграть с форой практически у любой команды. Тем более Агуэро будет играть с воодушевлением, так как ему из-за удавления вратаря пришлось накануне уйти на замену в самом начале матча. Но думаю, что «Шеффилд» не поплывет».



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