Швейцария — Россия: эксперты не сомневаются в выходе команды Брагина в полуфинал МЧМ

2 января в матче четвертьфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швейцарии в Тршинеце сыграет с Россией. Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.23. Победа Швейцарии идёт за 8.10, ничья в основное время — за 8.60.

По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 6,5 шайбы оценён в 1.81, тотал меньше 6,5 шайбы — в 2.00.

Проход сборной России в полуфинал идёт за 1.12, проход Швейцарии — за 6.30.

Наиболее вероятный счёт матча — 5:2 в пользу России (11.0). Следом идут 4:2 в пользу России (12.0) и 4:1 в пользу России (12.50).

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