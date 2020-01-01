Швейцария — Россия. Прогноз: Брагин не допустит повторения кошмара 2010 года

2 января в матче четвертьфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швейцарии в Тршинеце сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.23.

Анализ матча Швейцария U20 — Россия U20 (02.01.2020)

Выступление сборной России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира — 2020 следует признать хорошим. Результат, правда, подкачал — только третье место в группе В. Но тут в первую очередь виноват мощный состав этой самой группы и небывалая плотность в турнирной таблице, а не слабое качество хоккея.



Даже сборная Германии имела реальные шансы попасть в четвертьфинал, но в матчах с США и Канадой хорошо провела только стартовые 30 минут. Понятно, что уровень Казахстана — неудачника из другого квинтета — находится ощутимо ниже. Тем не менее с североамериканцами дотерпеть не удалось, а против обозлённых россиян (1:6) шансы изначально казались мизерными.



Словом, непосредственно по уровню игры подопечные Валерия Брагина оставили приятное впечатление. Разумеется, без минусов не обошлось. Впервые реализовать большинство удалось только во встрече с главным аутсайдером группы, первое звено оправдывало ожидания далеко не всегда, удалений на пустом месте было очень много.



И всё же. В сухом остатке мы имеем следующий расклад: две победы в одну калитку (6:0 с Канадой и 6:1 с Германией), а также два поражения в играх, которые были как минимум равными. В обоих случаях вратари соперников действовали гораздо увереннее, а наша команда имела все основания сетовать на невезение.



С Чехией (3:4) подвела дисциплина — команда завелась, начала отвечать и удаления посыпались одно за другим. С США (1:3) игра фактически шла до гола — моменты возникали, но конкретики в завершении не хватало, а Спенсер Найт тащил как сумасшедший. Может, это даже к лучшему: терять концентрацию после двух обидных неудач гораздо сложнее, да и маятник фортуны в какой-то момент должен качнуться в другую сторону.



Фактически первый матч плей-офф уже состоялся. И главное — его удалось провести на высочайшем уровне, подняв тем самым уверенность в своих силах. Перестановки в спецбригадах сработали, немцы получили в меньшинстве три шайбы за 261 секунду. Хоккеисты поправили статистику и смогли поберечь себя в заключительные 20 минут, которые превратились в тренировку.



Вариантов у сборной Германии не было, в двух стартовых периодах преимущество россиян казалось огромным. И это ещё номинальных гостей часто выручал голкипер, без которого всё закончилось бы минут за 20-25. Затем сзади проблем стало побольше, однако при счёте 6:0 такой расклад кажется вполне естественным.



В соперниках по четвертьфиналу все ждали Финляндию, но получилось ещё интереснее — играть предстоит со Швейцарией. “Крестоносцы” тяжело вкатывались в турнир: очень долго возились со слабым Казахстаном (5:3, после 48 минут была ничья), а затем по всем статьям уступили Швеции (2:5, к 35-й минуте было 0:5 и “тре крунур” откровенно бросили играть).



Зато дальше дело пошло на лад. Для начала удалось разнести Словакию (7:2), хотя в последнее время по общему уровню она ближе к Казахстану, чем к Чехии или Швеции. А затем настал черёд Финляндии (5:2). На самом деле суоми не заслуживали разгрома: они создали вполне достаточно, чтобы дойти как минимум до овертайма.



Например, перебросали противника почти в два раза (38:22). Но несколько глупых ошибок в обороне и слабая реализация вывели их на Канаду. А Швейцария получила в соперники сборную России. Она, конечно, превосходит сборную Германии, но статус фаворита подопечных Валерия Брагина не вызывает сомнений. Хотя в 2010 году очный поединок завершился поражением в четвертьфинале (2:3), а в 2013 от вылета нас спас только Никита Кучеров (4:3 Б).



Швейцарцы — это резвая бегущая команда, которая хороша на пространстве и всегда способна довести выход “три-в-два” или “два-в-одного” до ума. Линия атаки тут вполне крепкая, а вот про оборону такого не скажешь. Пока вопроса ровно два — огромное количество удалений (большинство у ближайшего противника симпатичное) и нестабильность с первым номером.



Россияне провели заключительный матч групповой стадии на 4 часа раньше, но никакого преимущества не получат. Дело в том, что четвертьфинал будет сыгран в Тршинеце, где выясняла отношения группа А. Дело не в долгой дороге (от Остравы ехать около 50 км), а в мелочах вроде особенностей льда и номинального статуса гостей, которые, в принципе, могут сыграть свою роль.



В остальном преимущество нашей команды не вызывает вопросов. Полтора дня на отдых и восстановление, два урока на групповом этапе за плечами, посильный соперник — все козыри у нас на руках. Надеяться на очередной разгром немного наивно, однако поводов мудрить мы не видим.

Скорее всего, начало получится аккуратным, так как давать противнику фору в первые минуты крайне опасно. На МЧМ-2020 открывший счёт в подавляющем большинстве случаев добивался победы. Ждём, что по ходу поединка разница в индивидуальном мастерстве и глубине состава скажется и сборная России выйдет в полуфинал.

Ставки на матч Швейцария U20 — Россия U20

Швейцарцы — бегущая команда, которая хороша на пространстве. Но трудно представить, что в матче навылет этого пространства у них будет много. Полтора дня на отдых и восстановление, два урока на групповом этапе за плечами, посильный соперник — все козыри у нас на руках. Скорее всего, начало получится аккуратным, но постепенно разница в индивидуальном мастерстве скажется.



Ставка №1: гол в первые 10 минут — нет за 2.28.



Ставка №2: Россия не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.20.