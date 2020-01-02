Швейцария — Россия: прогноз Алексея Серякова на четвертьфинальный матч МЧМ-2020 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею Швейцария — Россия.



Ставка: гол в первые 10 минут — нет за 2.28.



«Швейцарцы — резвая бегущая команда, которая хороша на пространстве и всегда способна довести выход “три в два” или “два в одного” до ума. Линия атаки тут вполне крепкая, а вот про оборону такого не скажешь. Пока вопроса два — огромное количество удалений (большинство у ближайшего противника симпатичное) и нестабильность с первым номером.



Россияне провели заключительный матч групповой стадии на четыре часа раньше, но никакого преимущества не получат. Дело в том, что четвертьфинал будет сыгран в Тршинеце, где выясняла отношения группа А. Дело не в долгой дороге (от Остравы ехать около 50 км), а в мелочах вроде особенностей льда и номинального статуса гостей, которые, в принципе, могут сыграть свою роль.



В остальном преимущество нашей команды не вызывает вопросов. Полтора дня на отдых и восстановление, два урока на групповом этапе за плечами, посильный соперник — все козыри у нас на руках. Надеяться на очередной разгром немного наивно, однако поводов мудрить мы не видим.



Скорее всего, начало получится аккуратным, так как давать противнику фору в первые минуты крайне опасно. На МЧМ-2020 открывший счёт в подавляющем большинстве случаев добивался победы. Ждём, что по ходу поединка разница в индивидуальном мастерстве и глубине состава скажется и сборная России выйдет в полуфинал».



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