США U20 — Финляндия U20: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала МЧМ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира между США и Финляндией.



Ставка: проход Финляндии за 3.55.



«С финнами могла бы играть сборная России. Но в последнем матче в группе А сборная Суоми внезапно уступила швейцарцам (2:5). Хотя ничто не предвещало.



Нет-нет, финны на этом молодёжном чемпионате мира выглядят солидно. И тут показательны даже не победы над слабыми Казахстаном (7:1) и Словакией (8:1). А то, что финны на равных бились с фаворитами-шведами, уступив им лишь в овертайме (2:3).



Американцы тоже проиграли первый матч, уступив Канаде (4:6). Но после этого победили Германию (6:3), Россию (3:1), Чехию в овертайме (4:3). Лично мне бросилось в глаза, что сборная США играет очень дисциплинированно и тактически грамотно. При этом позволяет сопернику выходить вперед в счёте, ловить уверенность, забивать голы. Когда-то Америка совершает камбэки. А вот в матче с Канадой это не получилось.



Это будет повторение финала прошлогоднего чемпионата мира, когда Финляндия тоже выползла в плей-офф с третьего места в группе. Причём даже 31 декабря уступила американцам (1:4). Но в решающем матче преобразилась и выиграла со счётом 3:2, причём почти весь поединок вела в счёте.



Думаю, что с боевым духом у финнов ничего не случилось, и в сборной снова много интересных ребят. Но главное – это система игры сборной Суоми, которая не меняется из года в год, приносит им успех.



Да, сборная США крута и будет играть в Остраве, без переезда. Да, возможная победа американцев удивить не должна.



Но я беру жирный кэф 3,55 на итоговую победу сборной Финляндии пусть даже в овертайме или по буллитам. Вижу тут явный перекос у букмекеров, потому что в моих глазах эти две сборные равнозначны. И этим перекосом постараюсь воспользоваться».



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