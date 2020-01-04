«Хетафе» — «Реал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 19-го тура чемпионата Испании

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Реал».



Ставка: «Хетафе» не проиграет за 1.93, тотал меньше 2,5 мяча за 1.83.



«В апреле команды сыграли вничью — 0:0. Думаю, что ближе к низовой ничьей и в этом матче. «Реал» перед новогодним перерывом много потерял, он сыграл три ничьих подряд, и с результативностью у команды всё не очень хорошо. К тому же перерыв наверняка выбил из игрового ритма. Плюс у «Реала» есть травмированные. Думаю, что «Хетафе» не проиграет в этом матче и голов будет не много».



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