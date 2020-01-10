«Салават Юлаев» – «Динамо» М: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в одну шайбу за 5.20.
«Салават Юлаев» здорово сыграл против СКА и победил. Потом проиграл «Локомотиву», но лишь в овертайме. «Динамо» сейчас неплохо выглядит, но последнюю игру проиграло 1:4 ЦСКА.
Домашняя игра для «Салавата Юлаева» будет переломным моментом – осталось не так много игр до конца чемпионата. Конечно, «Салават Юлаев» после поражения будет дома играть на победу. Матч будет напряжённый, но «Салават Юлаев» находится на эмоциональном подъёме, поэтому победит в одну шайбу», — сказал Кожевников.
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