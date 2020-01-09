«Салават Юлаев» — «Динамо». Прогноз: Крикунов не дождётся гостеприимства в Уфе

10 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Цулыгина в основное время предлагается с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Динамо М» (10.01.2020)

Похоже, новогодние мини-каникулы пошли «Салавату Юлаеву» на пользу. После провального выступления на Кубке Шпенглера вторым составом (почти все лидеры получили дополнительный отдых) результаты пошли в гору. В двух матчах с сильными соперниками удалось набрать три очка.

В принципе, могло быть и больше, но и так вполне неплохо. Уфимцы по делу обыграли ЦСКА (4:2), выдав одну из лучших своих игр в регулярном чемпионате. А потом на равных сражались с «Локомотивом». Счёт получился крайне скромным (1:2 ОТ), хотя тут в первую очередь виноваты вратари, тащившие практически всё подряд.

Ярославцы в итоге забрали дополнительное очко, что в целом казалось справедливым. Дело в том, что подопечные Николая Цулыгина невероятно часто проигрывали единоборства, причём во всех их проявлениях. Скажем, статистика по вбрасываниям выглядит так — 20-34.

Если взять цифры только за третий период и овертайм, получатся совсем уж кошмарные 3-16. Понятно, что на таком фоне выигрывать у крепкого оппонента затруднительно. Вдобавок сразу несколько хоккеистов оставили серьёзные вопросы: ничего не получилось у Алексея Кручинина, вновь вхолостую откатал Александр Бурмистров, да и Никита Сошников при всей активности не забивает вот уже 10 поединков подряд.

«Динамо» тем временем добыло семь побед в девяти последних играх и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Впереди только ЦСКА со СКА, которые располагают принципиально иными ресурсами. Причём отставание не столь велико — одно очко до петербуржцев и пять до москвичей.

Правда, в среду бело-голубые без шансов уступили красно-синим (1:4), хотя началось всё прекрасно. Они открыли счёт и не пропустили в первом периоде, а на 32-й минуте (уже при 1:1) получили пять минут численного преимущества. Но провели его невероятно слабо, а затем сразу получили две шайбы.

Это была одна из самых слабых игр подопечных Владимира Крикунова за последние пару месяцев, по крайней мере в заключительные 40 минут. Лидеры откатали непривычно бледно, а вторая спецбригада большинства пока выглядит ужасно. Однако это нормально — тому же Теэму Пулккинену требуется время на адаптацию. Хоккеистам нужно притереться к новым сочетаниям.

Непосредственно по качеству хоккея «Динамо» на данный момент смотрится предпочтительнее, но на стороне «Салавата Юлаева» свой лёд и преимущество в свежести. Дело в том, что москвичи проведут третью встречу за четыре дня, тогда как уфимцы после новогодней паузы играют через день и исключительно в родных стенах.

В общем, если «Салават Юлаев» не завалит дебют и не позволит сопернику быстро добыть преимущество, то в дальнейшем получит фору. «Скамейка» у динамовцев не столь длинна, чтобы без потерь в качестве играть на фоне тяжелейшего календаря и перелётов с мотивированным противником. Возьмём П1 с нулевой форой за 1.90.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Динамо М»

По качеству хоккея «Динамо» смотрится предпочтительнее, но на стороне «Салавата Юлаева» свой лёд и преимущество в свежести. Москвичи проведут третью встречу за четыре дня, тогда как уфимцы после новогодней паузы играют через день и исключительно в родных стенах. Возьмём П1 с нулевой форой за 1.90.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с нулевой форой за 1.90.