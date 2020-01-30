«Барселона» – «Леганес»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Барселона» – «Леганес».



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 3 мяча за 2.50.



«У «Барсы» новый тренер – две победы и одно поражение при Кике Сетьене. Но ситуация не очень хорошая, потому что в Ла Лиге каталонцы уступили первое место «Реалу». Предстоящая игра с «Леганесом» важна, так как есть хороший шанс сделать шаг вперёд. Новая система игры, много передач, «Барса» много владеет мячом, но посмотрим, как адаптируется новый тренер. Для «Барсы» Кубок Испании — важный турнир, она играет дома, думаю, что будет основной состав.



Для «Леганеса» сейчас важнее чемпионат, потому что у команды не очень хорошая турнирная ситуация. Думаю, что он больше концентрируется на том, чтобы не вылететь в Сегунду, а не на Кубке Испании, где шансов пройти «Барселону» мало.



«Барселона» играет дома, после поражения от «Валенсии» есть много вопросов, поэтому команда должна продемонстрировать хорошую и результативную игру. Уровень команд сильно разнится, но это надо показать на поле.



Думаю, что «Барса» забьёт в каждом тайме, победит с разницей минимум три мяча, а «Леганес» не забьёт», — сказал Гратакос.



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