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«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Александра Аксёнова на матч Высшей лиги Беларуси

«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Александра Аксёнова на матч Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо» Брест.

Ставка: победа «Динамо» + тотал меньше 2.5 мяча за 3.02.

«Действующий победитель чемпионата Белоруссии, «Динамо» Брест, кажется, начинает приходить в себя. Напомню, в трех первых турах Милевский и компания одержали одну победу, в матче со «Слуцком». Потом была уверенная победа в кубковой встрече с солигорским «Шахтёром» (2:0) и не менее уверенная (3:1) в матче с «Ислочью». В обеих встречах клуб из Бреста забивал более одного мяча. Надо сказать, что подобное развитие событий было ожидаемым. Команда превосходит многих по составу и зарплатам, и неудачное начало сезона казалось временной неудачей. В ближайшем матче, пускай и выездном, с «Витебском» подопечные Ковальчука выглядят ярким фаворитом.

«Витебск» — команда терпеливая. В четырех матчах чемпионата удалось дважды победить, и как раз во многом за счёт умения не выбрасываться, не нестись в атаку. Клуб Сергея Ясинского очень хорошо умеет реализовывать редкие шансы. Впрочем, не думаю, что в матче с «Динамо» это сыграет ключевую роль — гости сильнее по составу и уже набрали форму. Верю в «Динамо» и небольшое количество голов.

ТМой прогноз на матч «Витебск» — «Динамо» Брест — тотал меньше 2,5 голов и победа «Динамо».

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