«Витебск» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Беларуси, в котором «Витебск» примет «Динамо-Брест». Начало — в 18:00 мск



Ставка: победа «Динамо-Брест» за 1.78.



«Витебск» достаточно неплохо начал сезон, в четырёх матчах набрав семь очков. Команда заслуженно располагается в верхней части турнирной таблицы, находясь в группе преследователей. Единственное поражение пришлось на тяжелейшую встречу в Гродно с местным «Неманом» (0:2), да и там шансы были.

История встреч пестрит победами брестчан: семь против двух в десяти матчах. Да и сейчас «южане» выглядят лучше, можно подумать над их лобовой победой за коэффициент 1.78. Примечательно, что два последних домашних матча с «брестами» «северяне» проиграли.



Стоит подумать над ставкой «Витебск» не забьёт за коэффициент 1.99. У команды сейчас некоторые проблемы с реализацией. В четырёх матчах было забито всего три мяча, при этом один из них автогол соперника, другой — после удара со штрафного».