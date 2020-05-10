Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата и время боя, кто победит, ставки и прогнозы

В ночь с 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале «РЕН ТВ». Ориентировочное начало — 7:00 мск.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).



В бою с Фергюсоном Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.



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