Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком весе.
Первые два раунда прошли в стойке. Оба бойца отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гэтжи потерял равновесие после удара Фергюсона и едва не оказался на канвасе. Третий раунд полностью остался за Гэтжи, в то время как у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. В четвёртом раунде Джастин продолжил владеть инициативой.
В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил ещё множество тяжёлых ударов. В конце раунда секунданты Тони остановил бой
Коэффициент на победу Джастина Гэтжи в букмекерских конторах составлял 2.66, то есть со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2660 рублей. Явным фаворитом шёл Фергюсон, победа которого оценивалась коэффициентом 1.48.
Поставить на то, что бой продлится больше 3.5 раунда, предлагалось с коэффициентом 2.95. В этом случае клиент со ставки в 1000 рублей получил бы 2950 рублей.
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