«Фортуна» — «Падерборн»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии 16 мая

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Фортуна» — «Падерборн» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.82.
«Между собой встречаются аутсайдеры, которые находятся в самом низу промежуточной турнирной таблицы. У обеих команд ровно одна задача на оставшуюся часть сезона, поскольку им нужно сохранить прописку в элитном дивизионе немецкого футбола. У “Падерборна” положение совсем аховое — клуб находится на последней позиции.
Тем не менее с новым тренером Уве Реслером “Падерборн” стал играть в более весёлый футбол. Пусть этот коллектив редко выигрывает, зато всегда даёт бой даже грандам Бундеслиги. “Падерборн” крупно вёл в счёте в поединке с дортмундской “Боруссией”, а в матче с мюнхенской “Баварией”, хотя и проиграл (2:3), смотрелся крайне достойно и мог зацепить ничью.
У “Падерборна” самый слабый состав в лиге, и это главный кандидат на понижение в классе. Но эта команда из принципа играет в атаку и действует ярко. “Фортуна” тоже славится результативными матчами и способна забить, но и про защиту забывать не стоит, с которой у хозяев поля тоже есть проблемы. Именно поэтому я жду интересный и результативный футбол. Мой прогноз: тотал больше 2.5 голов».
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