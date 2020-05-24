«Кёльн» — «Фортуна»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 27-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Фортуна».
Ставка: тотал желтых карточек больше 4.5 за 1.87.
«Кёльн" вполне можно назвать середнячком. Команда замыкает десятку. Но при определенных обстоятельствах способна навязать борьбу даже за попадание в еврокубки. Однако предпосылок к этому в игре “Кельна” пока не много. “Фортуна” же рискует вылететь из Бундеслиги, занимая 16-е место.
Обе команды играют в довольно грубый футбол. Именно “Кельн” и “Фортуна” лидируют по количеству жёлтых карточек в чемпионате: у “Фортуны” — 65, у соперника — 63. И это за 26 туров. К тому же “Кельн” на третьем месте по количеству совершенных фолов — 14 нарушений за матч.
Думаю, борьба должна быть, обеим командам крайне нужны очки. К тому же они играют грубее остальных. Да и после рестарта Бундеслиги нарушений стало больше почти в каждом матче. Догадываетесь, к чему веду? Мой прогноз — тотал жёлтых карточек больше 4.5 за коэффициент 1.87».
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