«Шальке-04» — «Вердер»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии

Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Шальке» как до вынужденной паузы, так и после неё играет ужасно. «Кобальтовые» не могут победить уже на протяжении десяти туров, а после перерыва были биты: дома — «Аугсбургом» (0:3), а в гостях — дортмундской «Боруссией» (0:4) и «Фортуной» (1:2). Сейчас «горняки» занимают девятое место и отстают от еврокубковой зоны на пять очков. В Гельзенкирхене хозяева взяли двадцать одно очко.



«Вердер» сильно рискует покинуть Бундеслигу по итогам сезона, в данный момент «музыканты» находятся в зоне вылета и занимают семнадцатое место. До приостановки чемпионата клуб из Бремена не мог победить в течение шести туров, после паузы наскрёб четыре очка: дома поражение от «Байера» (1:4) и ничья с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0), в гостях победа над «Фрайбургом» (1:0). На чужих полях команда Флориана Кофельтда очков собрала больше, чем на родной арене (4-4-6, 20:29, 16).



В первом круге победили «кобальтовые» (2:1). В пяти последних личных встречах в Бундеслиге четырежды смогли забить оба коллектива. «Шальке» играет слабо, но должен доказывать, что пациент скорее жив, чем мёртв, другого выхода нет. Припёртый буквально к стенке и находящийся на грани вылета бременский клуб пытается доказать себе и всем, что он ещё не сбитый лётчик и выход из штопора возможен. В общем, даже с огромными игровыми проблемами у обеих команд есть мотивация и некоторые резервы для улучшения результатов. Не буду ставить на исход этого противостояния, это типичный матч на три результата. Поэтому я предпочту поставить на результативность».



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