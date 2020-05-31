Прогноз, ставки и коэффициенты на бой UFC Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс 31 мая
Сегодня, 31 мая 2020 года, на турнире UFC Fight Night пройдёт рейтинговый бой в полусреднем весе Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс. Бой пройдёт в Лас-Вегасе без зрителей. Начало — не ранее 6:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink.
По оценке букмекеров, фаворит боя — Тайрон Вудли. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на Бёрнса можно за 2.52 (36%). В рейтинге претендентов бразильский боец Бёрнс идёт под шестым номером. На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 48.00 (2%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Тайрон Вудли – Гилберт Бернс. Прогноз: экс-чемпион UFC выйдет на реванш с Камару Усманом
15 месяцев назад Вудли без шансов уступил Усману. Теперь он возвращается в октагон.
- 31 мая 2020
-
00:00
- 30 мая 2020
-
23:00
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент