«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Бундеслиги

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг».



Ставка: Тимо Вернер забьёт минимум 2 мяча за 3.80.



«Сразу скажу, что вдохновлён я своим маленьким успехом в прошлом туре — в очередной раз я поставил на индивидуальный тотал футболиста, и эта ставка зашла. Поставил тогда я на гол Патрика Шика, и он стал автором единственного гола своей команды в матче с «Падерборном».



И вновь я хочу поставить на индивидуальный тотал, но здесь всё немного сложнее. «Хоффенхайм» на неделе расстался с тренером Альфредом Схройдером, команда не попадает в еврокубки, всё у неё нестабильно, и очень много она пропускает. В 12 последних матчах только одна сухая игра.



Теперь о «Лейпциге». Ему нужна Лига чемпионов, это очень большие денежки всё же. «Лейпциг» в посткоронавирусный отрезок выступает волнообразно — то ничья с «Фрайбургом» и следом разгром «Майнца», то ничья с «Гертой» и следом разбили «Кёльн» в гостях. И вот на прошлой неделе сенсационная ничья с «Падерборном».



Думаю, вы понимаете, на что я намекаю. Исходя из выступлений «Лейпцига», можно предположить, что и здесь они разнесут «Хоффенхайм». В Германии, кстати, в шутку называют этот матч «Эль Пластико». Два пластиковых, искусственных клуба. Забавно.



Определились, что «Лейпциг» должен побеждать. Ну а кто главный забивала в «Лейпциге»? Это, конечно, Тимо Вернер, которого на неделе отправили в «Челси». На него уже смотрит лондонская публика, но он уже задолжал и своей. Как лидер, как звезда, он должен много забить и принести Лигу чемпионов. Но вообще, для форварда с таким доверием, с таким количеством голевых моментов, для форварда с такой активностью он немного забивает конкретно в 2020 году.



Представляете, у Вернера всего пять матчей, в которых он забивал и сразу 11 сухих. Аномалия. Моменты-то у него есть, он должен забивать больше. Предположу, что голы вывалятся на «Хоффенхайм», который много пропускает. Хочу поставить не просто на гол Вернера, а на дубль или хет-трик. Индивидуальный тотал Тимо Вернера больше 1,5 с коэффициентом 3.80», — сказал Шнякин.



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«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Цубер вратарей не пощадят В шести из семи очных встреч в Бундеслиге заходила ставка «обе забьют».