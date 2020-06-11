«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Вернер, Шик и Цубер вратарей не пощадят

12 июня «Хоффенхайм» примет «РБ Лейпциг» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.95.

Букмекерские коэффициенты на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» (12.06.2020)

Чемпионата Германии выходит на финишную прямую. До конца сезона участникам осталось провести по четыре игры, но проблем с интригой всё равно не наблюдается. Вопросов не возникает разве что с чемпионом и последней командой по итогам розыгрыша.

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«Хоффенхайм» после неудачного дебюта собрался с силами и включился-таки в борьбу за еврокубки. Отрыв от «Вольфсбурга», занимающего шестое место, составляет всего два пункта. Оставшийся календарь таков, что очки могут потерять и те, и другие, а потому всё самое интересное впереди.



В предыдущем туре «деревенские» гостили у борющейся за выживание «Фортуны» и потеряли очки (2:2). Но тут надо бы сказать, что гости были вынуждены играть в меньшинстве уже с девятой минуты, потеряв центрального защитника. И даже при таких раскладах умудрились к середине второго тайма повести 2:1. Однако на 76-й минуте хозяева заработали и реализовали пенальти.



«РБ Лейпциг» замыкает тройку лидеров немецкой Бундеслиги и сохраняет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов. Но всё же действовать придётся осторожно. До второй «Боруссии Д» не хватает четырёх баллов, а отрыв от четвертой «Боруссии М» и пятого «Байера» составляет всего три пункта.

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В 30-м туре «быки» потеряли очки в матче с «Падерборном» (1:1). Стоит отметить, что подопечные Юлиана Нагельсмана открыли счёт, но под самый перерыв защитник Юпамекано получил совершенно ненужную вторую жёлую карточку. Во втором тайме аутсайдер активизировался и сумел-таки сравнять счёт уже в компенсированное время.



Теперь «РБ Лейпциг» предстоит выезд в Зинсхайм к местному «Хоффенхайму». И тут приходится говорить об удачной выездной серии РБЛ. По набранным очкам в гостях они занимают второе место в Бундеслиге.



Любопытно, что после паузы «быкам» удавалось побеждать только вне родного стадиона. К слову, в этих двух матчах с «Майнцом» и «Кёльном» они забили целых девять мячей, а пропустили всего два. Цифры, прямо скажем, пугающие.

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«Хоффенхайм» же в свою очередь в 28-м туре одержал первую домашнюю победу с начала февраля. Однако ставка Х2 идёт в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.15, поэтому придётся искать другой вариант.

Любопытно, что в шести из семи игр между соперниками в чемпионате Германии заходила ставка «обе забьют». В атакующий мощи «быков» нет никаких сомнений, а «деревенские», подправив свои дела, теперь забивают регулярно. На таком фоне комбинированная ставка Х2 + обе забьют за сносный коэффициент 1.73 выглядит вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

Обеим командам есть за что бороться, однако на стороне «РБ Лейпциг» удачная выездная серия. Они занимают второе место по набранным очкам на выезде, а в двух гостевых играх после паузы забили целых девять голов. Но «Хоффенхайм» после паузы забивает регулярно и на своём поле наверняка без боя не сдастся. Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + обе забьют.



Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет + обе забьют за коэффициент 1.73.