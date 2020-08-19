«Зенит» — ЦСКА: ставка Максима Калиниченко на центральный матч 3-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.14.
«В центральном матче 3-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Очень интригующая встреча. Питерцы будут играть без удаленного Ракицкого. А ЦСКА проявляет высокую активность на трансферном рынке. У «армейцев» показать себя могут уже и новички.
Я думаю, ЦСКА в этом матче будет играть от обороны. Это уже совсем не тот московский клуб, который проигрывал «Зениту» после рестарта чемпионата в июне со счётом 0:4. Считаю, что команда Гончаренко с тех пор поменялась, а конкретно в матчах с «Зенитом» она сделала для себя выводы.
«Армейцы» доказали в концовке прошлого сезона, что могут быть гибкими. В новом розыгрыше РПЛ они пока не знают поражений. ЦСКА в обоих турах победил не самые сильные «Химки» и «Тамбов».
А «Зенит» всё ещё по праву считается лучшей командой России. Подопечные Семака пока не давали повода усомниться в своей мощи. Как и в прошлом сезоне они всех выигрывали, так и в этом – две победы над «Ротором» и «Ростовом».
Я рискну и предположу, что ЦСКА не проиграет в этом туре. Всё-таки команда Гончаренко обросла мяском немного и может противостоять даже сильнейшей команде в РПЛ. Новички тоже сыграют свою роль в этом матче и освежат игру «армейцев», — сказал Калиниченко.
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