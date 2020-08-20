«Калгари» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Калгари» — «Даллас».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.22.
«Поначалу «Даллас» выглядел неубедительно в этой серии, в которой «Калгари» дважды вёл в счёте (1-0, 2-1). Но две победы подряд не только вывели «Старз» вперёд, но и дали им больше уверенности.
Ворота «Далласа» в последнем матче защищал Антон Худобин (96,6%), и он был великолепен, а его команда выиграла со счётом 2:1. Начали забивать большие звёзды – Джейми Бенн отличился в меньшинстве, а защитник Джон Клингберг забил первый гол в этом плей-офф. И это ещё Александр Радулов с Тайлером Сегином своё слово не сказали!
Не думаю, что «Калгари» сломлен, и счёту 3-3 в серии совсем не удивлюсь. Тут всё на тоненького. Я предлагаю брать здесь тотал меньше в основное время. Например, годится 5.5. Хотя можно и рискнуть с 4.5. Не жду много голов в таком матче, где вратари хороши, а игра идёт от ножа», — сказал Лысенков.
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