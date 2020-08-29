«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч за Суперкубок Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья в основное время за 4.22, обе команды забьют за 1.61.
«Очень сложно понять, в каком состоянии на данный момент находятся команды. «Ливерпуль» вроде бы должен по определению считаться фаворитом в этом матче, но я попробую все-таки поставить на ничью в основное время, а также на то, что обе команды забьют.
На мой взгляд, «Арсенал» сохранил непредсказуемость и добавил в умении играть матчи против основных конкурентов. Однако у команды Микеля Артеты хватает травмированных игроков, поэтому я в победу «канониров» верю с трудом. Однако свой гол лондонцы наверняка найдут».
- 29 августа 2020
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