«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч за Суперкубок Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья в основное время за 4.22, обе команды забьют за 1.61.

«Очень сложно понять, в каком состоянии на данный момент находятся команды. «Ливерпуль» вроде бы должен по определению считаться фаворитом в этом матче, но я попробую все-таки поставить на ничью в основное время, а также на то, что обе команды забьют.



На мой взгляд, «Арсенал» сохранил непредсказуемость и добавил в умении играть матчи против основных конкурентов. Однако у команды Микеля Артеты хватает травмированных игроков, поэтому я в победу «канониров» верю с трудом. Однако свой гол лондонцы наверняка найдут».