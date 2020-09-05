Оверим — Сакаи: прогноз и ставка на бой UFC 6 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Алистар Оверим — Аугусто Сакаи.

Ставка: победа Оверима за 1.63.

«Оверим проведёт уже второй бой в 2020 году. В середине мая он быстро и уверенно разобрал Уолта Харриса, крепкого американца хватило на полтора раунда. С навыками тут полный порядок: агрессия, резкие попадания в стойке, удары коленями по корпусу, прекрасный партер.



Аугусто Сакаи — классический проспект с крутым рекордом. 15 побед, ничья и поражение в 17 боях, 11 нокаутов. Вроде бы здорово, однако на деле уровень оппозиции вызывает сомнения. Подавляющее большинство нокаутов добыты в начале карьеры над малоизвестными бойцами.



Оба неудачных поединка состоялись в Bellator: ничья с Дэном Чарльзом и поражение от разменявшего к тому моменту пятый десяток Чейка Конго. Дальше бразилец выдал серию из шести побед, но интересных соперников стал получать совсем недавно. Надо отметить, что два из трёх предыдущих успехов добыты раздельным решением судей.



Пострадали Благой Иванов и Андрей Орловский — бойцы известные, но элитой их не назвать. Между ними Сакаи завалил нокаутом поляка Марчина Тыбуру. В общем, при близком рассмотрении послужной список Аугусто перестаёт впечатлять. С бойцами такого уровня он ещё не пересекался.



Пороха в пороховницах у Оверима ещё достаточно, проблемы с тонусом тоже вряд ли возникнут. Он не любит долгие паузы и часто выходит в октагон, а потому наверняка находится в хорошей форме. Укладывать талантливую молодёжь Алистар всегда умел, так что его шансы кажутся заметно выше.



П1 за 1.63 смотрится замечательно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите досрочную победу Оверима за 2.11 или победу Оверима в 1-3 раундах за 2.60. Разница в опыте и навыках кажется чрезмерной».