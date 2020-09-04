Алистар Оверим — Аугусто Сакаи. Прогноз: легенда UFC отправит проспекта на пересдачу

Голландцу уже 40 лет, но с физической подготовкой и навыками у него по-прежнему полный порядок.

Бой Алистар Оверим — Аугусто Сакаи состоится 6 сентября 2020 года. Этот поединок возглавит турнир UFC Fight Night. Начало — не ранее 07:00 мск. Букмекеры считают фаворитом голландца: поставить на победу Оверима можно с коэффициентом 1.63, успех Сакаи идёт за 2.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя Оверим — Сакаи UFC Fight Night (06.09.2020)

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, мир смешанных единоборств постепенно возвращается в привычное русло. Турниров много, проходят они каждую неделю. Пока, правда, без зрителей, но в любом случае посмотреть есть на что. В конце сентября состоится UFC 253.

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А в ближайшие выходные пройдёт очередной ивент UFC Fight Night. Главный бой для неномерного события очень даже бодрый: живая легенда единоборств Алистар Оверим сразится с многообещающим проспектом Аугусто Сакаи. Поединок пройдёт в тяжёлой весовой категории.



Собственно, соперники входят в топ-10 официального рейтинга претендентов: голландец занимает в нём шестое место, бразилец — девятое. Одному 40 лет, второму 29. Разница огромная, но это ничего не значит. Неслучайно букмекеры считают фаворитом именно Разрушителя.



Понятно, что Оверим прошёл пик и постепенно приближается к закату карьеры, однако навыки никуда не делись. Соперники в последнее время исключительно опасные, никаких пассажиров и мешков нет. Он смог вернуться после двух поражений подряд нокаутами от Фрэнсиса Нганну и Кёртиса Блейдса.

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Добыл две быстрые победы над россиянами — сперва забил Сергея Павловича, потом досталось Алексею Олейнику. Оба легли уже в первом раунде. Поражение от Жаирзиньо Розенструйка получилось крайне обидным: голландец смотрелся здорово, но за четыре секунды до конца пятого раунда пропустил мощнейший удар.



Оверим проведёт уже второй бой в 2020 году. В середине мая он быстро и уверенно разобрал Уолта Харриса, крепкого американца хватило на полтора раунда. С навыками тут полный порядок: агрессия, резкие попадания в стойке, удары коленями по корпусу, прекрасный партер.



Аугусто Сакаи — классический проспект с крутым рекордом. 15 побед, ничья и поражение в 17 боях, 11 нокаутов. Вроде бы здорово, однако на деле уровень оппозиции вызывает сомнения. Подавляющее большинство нокаутов добыты в начале карьеры над малоизвестными бойцами.

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Оба неудачных поединка состоялись в Bellator: ничья с Дэном Чарльзом и поражение от разменявшего к тому моменту пятый десяток Чейка Конго. Дальше бразилец выдал серию из шести побед, но интересных соперников стал получать совсем недавно. Надо отметить, что два из трёх предыдущих успехов добыты раздельным решением судей.



Пострадали Благой Иванов и Андрей Орловский — бойцы известные, но элитой их не назвать. Между ними Сакаи завалил нокаутом поляка Марчина Тыбуру. В общем, при близком рассмотрении послужной список Аугусто перестаёт впечатлять. С бойцами такого уровня он ещё не пересекался.



Пороха в пороховницах у Оверима ещё достаточно, проблемы с тонусом тоже вряд ли возникнут. Он не любит долгие паузы и часто выходит в октагон, а потому наверняка находится в хорошей форме. Укладывать талантливую молодёжь Алистар всегда умел, так что его шансы кажутся заметно выше.

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П1 за 1.63 смотрится замечательно. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите досрочную победу Оверима за 2.11 или победу Оверима в 1-3 раундах за 2.60. Разница в опыте и навыках кажется чрезмерной.

Прогноз на бой Алистар Оверим — Аугусто Сакаи 6 сентября 2020 года

У Сакаи красивая статистика, однако в основном она набита на слабой оппозиции. Благоя Иванова и Андрея Орловского он победил только раздельным решением судей, а Оверим их явно превосходит. Голландец часто выходит в октагон и сохраняет тонус, а по опыту и навыкам имеет колоссальное преимущество. Возьмём победу Разрушителя за 1.63.



Ставка: победа Оверима за 1.63.