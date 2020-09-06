Оверим — Сакаи: результат боя 6 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9). В главном событии сразились 40-летний Алистар Оверим из Нидерландов и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи.



Поединок завершился победой Оверима техническим нокаутом. Бой продлился пять раундов. Таким образом, Оверим теперь сможет побороться за чемпионский титул UFC в тяжёлом весе — сейчас это единственный промоушен, в котором он ещё ни разу не был чемпионом.



Эксперты считали голландца фаворитом: ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.63. С 1000 рублей можно было выиграть 1630 рублей. Успех Сакаи был доступен за 2.36.

Поставить на досрочную победу Оверима предлагалось за 2.10. При этом букмекеры сомневались, что бой получится затяжным: на тотал больше 3.5 раунда давали коэффициент 2.55, на тотал меньше 3.5 раунда — 1.60.