Оверим — Сакаи: результат боя 6 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9). В главном событии сразились 40-летний Алистар Оверим из Нидерландов и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи.
Поединок завершился победой Оверима техническим нокаутом. Бой продлился пять раундов. Таким образом, Оверим теперь сможет побороться за чемпионский титул UFC в тяжёлом весе — сейчас это единственный промоушен, в котором он ещё ни разу не был чемпионом.
Эксперты считали голландца фаворитом: ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.63. С 1000 рублей можно было выиграть 1630 рублей. Успех Сакаи был доступен за 2.36.
Поставить на досрочную победу Оверима предлагалось за 2.10. При этом букмекеры сомневались, что бой получится затяжным: на тотал больше 3.5 раунда давали коэффициент 2.55, на тотал меньше 3.5 раунда — 1.60.
- 6 сентября 2020
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
07:00
-
04:00
-
03:00
- 5 сентября 2020
-
23:00
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50