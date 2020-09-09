Виктория Азаренко — Элизе Мертенс: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виктория Азаренко — Элизе Мертенс в 1/4 финала US Open — 2020.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.92.

«Давайте обсудим матч Виктории Азаренко против Мертенс. У Вики беспроигрышная серия. Она не проигрывает с турнира в Цинциннати, хоть там и не было последнего матча. Упустим этот нюанс. Достаточно уверенно сейчас выглядит Азаренко на корте. Были сложности с Муховой, но в борьбе Вика всё же одержала победу.



Сейчас ей очень нравятся трёхсетовые матчи, когда надо проявить себя, проявить характер. Я вспоминаю прежнюю Вику Азаренко. Мне кажется, что она нашла правильный настрой, который помогал ей выигрывать.



Мертенс тоже не подарок. Сейчас она улучшила атакующие удары. Она уже не так долго разыгрывает мяч. Старается быстрее закончить розыгрыш, нанося агрессивно-атакующие удары. Азаренко будет непросто. Как бы она ещё и не устала. Всё-таки много матчей в последнее время. Хорошо, что в паре проиграла достаточно быстро. Ожидается достаточно сложное противостояние.



Предположу, что девушки сыграют больше 21,5 гейма в этом матче».