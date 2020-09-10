«Барыс» — «Куньлунь»: аналитики оценили шансы команд в матче КХЛ
10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Куньлунь». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Куньлуня» идёт за 6.00.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь» 10 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10.
Итоговая победа «Барыса» идёт за 1.20, успех «Куньлуня» с учётом овертайма и буллитов доступен за 4.70. Если счёт будет открыт на первой минуте, сыграет коэффициент 14.0.
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«Куньлунь» не готов к сезону: три поражения в трёх матчах с общим счётом 2:12.
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