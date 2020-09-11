Карреньо-Буста — Зверев: прогноз и ставка на матч 1/2 финала US Open—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинал US Open Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.71.

«Опытный испанец не обладает ультразвуковой подачей или пробивной мощью. Его козыри — это прежде всего движение и потрясающая защита. Он способен достать даже самый тяжёлый мяч, так что пробить его одиночным попаданием практически невозможно.



В четвертьфинале испанец выжил в 250-минутном триллере с Денисом Шаповаловым, который вместил в себя практически всё: пять сетов, два тай-брейка и даже 0:6. Ключевой вопрос — остались ли после такого силы на Зверева. Скорее всего, большого преимущества в свежести у немца не будет. Он сам накануне отбегал 3,5 часа с Борной Чоричем, а Пабло сэкономил силы в четвёртом круге, когда пришлось провести на корте меньше одной партии.



Раз так, шансы зацепиться у аутсайдера появятся. Его стиль неудобен Звереву, поскольку такой соперник требует терпеливой и стабильной игры. Как правило, с Карреньо-Бустой для виннерса нужно нанести несколько качественных и мощных ударов подряд. У немца же провалы случаются частенько.



Накануне он вчистую проиграл первый сет Чоричу, да и вообще испытывал заметные проблемы на подаче. 12 двойных ошибок, жалкие 40% выигранных розыгрышей после попадания вторым мячом. Больше того, хорват имел в два раза больше брейк-пойнтов (15 против 8), вот только с реализацией не заладилось.



На наш взгляд, Зверев не сможет выдать три ровных сета и обойтись без провалов, а потому придётся попотеть. На тотал больше 3.5 партии дают скромный коэффициент 1.61, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 37.5 гейма за 1.71 и ставкой “Карреньо-Буста выиграет как минимум два сета” за 1.99».