Карреньо-Буста — Зверев. Прогноз: немец повторит ошибки Джоковича и Шаповалова

11 сентября Пабло Карреньо-Буста и Александр Зверев сыграют в полуфинальном матче US Open. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Зверева, ставки на победу немца принимаются с коэффициентом 1.43. Успех Карреньо-Бусты оценён коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала US Open Карреньо-Буста — Зверев

Аналитики считают, что матч US Open Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 39.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.60.

Анализ матча US Open Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев (11.09.2020)

US Open-2020 абсолютно точно войдёт в историю. Дело тут не только в отсутствии зрителей и ужесточения контроля за теннистами из-за пандемии коронавируса. Впервые с 2014 года у турнира «Большого шлема» будет новый победитель. До этого в течение шести лет выигрывали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

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Швейцарец и испанец в Нью-Йорк не приехали, а Джокович считался явным фаворитом по всем раскладам, но был дисквалифицирован после попадания мячом в линейную судью. Всё это лихо закрутило сюжет. Наступает время развязки: в борьбе за титул остались четверо, пришла пора полуфиналов.

В первом из них сойдутся Пабло Карреньо-Буста и Александр Зверев. Опытный испанец не обладает ультразвуковой подачей или пробивной мощью. Его козыри — это прежде всего движение и потрясающая защита. Он способен достать даже самый тяжёлый мяч, так что пробить его одиночным попаданием практически невозможно.

Действовать первым номером Карреньо-Буста умеет не так здорово, а потому со скромными соперниками иногда возникают проблемы. В первом круге US Open, например, доигрался до пятого сета со скромным японцем Ясутакой Утиямой, пришлось провести на корте 3,5 часа. Зато дальше дело пошло на лад.

«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Радулов и Гурьянов воспрянут, Худобин с Ленером не справятся В двух стартовых матчах серии было забито всего четыре гола. Пришло время нападающих.

С Митчеллом Крюгером и Ричардасом Беранкисом разобрался без проблем, а в четвёртом круге готовился подавать на сет с Новаком Джоковичем. Дальнейшее стало историей. В четвертьфинале испанец выжил в 250-минутном триллере с Денисом Шаповаловым, который вместил в себя практически всё: пять сетов, два тай-брейка и даже 0:6.

Ключевой вопрос — остались ли после такого силы на Зверева. Скорее всего, большого преимущества в свежести у немца не будет. Он сам накануне отбегал 3,5 часа с Борной Чоричем, а Пабло сэкономил силы в четвёртом круге, когда пришлось провести на корте меньше одной партии.

Раз так, шансы зацепиться у аутсайдера появятся. Его стиль неудобен Звереву, поскольку такой соперник требует терпеливой и стабильной игры. Как правило, с Карреньо-Бустой для виннерса нужно нанести несколько качественных и мощных ударов подряд. У немца же провалы случаются частенько.

«Ланс» — «ПСЖ». Прогноз: Тухель справится с новичком Лиги 1 без Неймара, Мбаппе и Паредеса У ряда ключевых игроков парижан коронавирус, задача осложняется.

Накануне он вчистую проиграл первый сет Чоричу, да и вообще испытывал заметные проблемы на подаче. 12 двойных ошибок, жалкие 40% выигранных розыгрышей после попадания вторым мячом. Больше того — хорват имел в два раза больше брейк-пойнтов (15 против восьми), вот только с реализацией не заладилось.

На наш взгляд, Зверев не сможет выдать три сета ровных сета и обойтись без провалов, а потому придётся попотеть. На тотал больше 3.5 партии дают скромный коэффициент 1.61, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 37.5 гейма за 1.71 и ставкой “Карреньо-Буста выиграет как минимум два сета” за 1.99.

Ставки на матч US Open Пабло Карреньо-Буста — Александр Зверев 11 сентября 2020 года

Зверев справедливо идёт у букмекеров фаворитом, но проблемы с психологией и стабильностью никуда не делись. Карреньо-Буста прекрасно умеет доставлять дискомфорт (Новак Джокович не даст соврать): он вытаскивает тяжелейшие мячи и прекрасно двигается. На наш взгляд, немец не сможет выдать три сильные партии подряд, а потому общий верх по геймам смотрится хорошо.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.71.