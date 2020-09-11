Карреньо-Буста — Зверев: прогноз Надежды Петровой на матч полуфинала US Open—2020

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Пабло Карреньо-Буста – Александр Зверев.

Ставка: победа Зверева с форой (-4.5 гейма) за 1.93.

«Испанец является 27-й ракеткой мира, Александр Зверев – 7-й. У Каррьено-Бусты лучший рейтинг в карьере был 10-й. Сейчас после матча с Новаком Джоковичем его называют едва ли не главным везунчиком нынешнего US Open.



В последнем матче с Шаповаловым в четвёртом сете было заметно, что его беспокоит спина, он вызывал врача на корт, но затем заиграл как ни в чём не бывало. Испанец уже был в полуфинальной стадии US Open. Это его уже второй выход в полуфинал, с атмосферой и чувствами он уже знаком.



У Зверева высший результат в рейтинге был третий. Он также доходил до полуфинала турниров стадии «Большого шлема». Уверена, что сейчас он очень хочет дойти до финала, ведь до этой стадии он ещё не добирался раньше. Он понимает, что в отсутствии Джоковича у него большой шанс, отличная возможность.



Звереву победы на этом турнире доставались довольно уверенно. Да, был непростой матч с Чоричем, когда он проиграл первый сет, но затем выиграл три кряду и вышел в следующий раунд.



По личным встречам Зверев ведёт 2-0. Соперник для него хорошо известный. Покрытие тоже больше подходит Звереву, испанец больше любит играть на грунте. Зверев будет играть в активный теннис, он хорошо подаёт.



Мы не знаем, как будет чувствовать себя после травмы Каррьеньо-Буста, восстановится он полностью или нет. Победа будет за Зверевым. Скорее всего, пройдёт фора (-4.5) за 1.93».