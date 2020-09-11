Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Даниил Медведев – Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на матч 1/2 финала US Open

Даниил Медведев – Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на матч 1/2 финала US Open
Ставки / Прогнозы 0

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open—2020 Даниил МедведевДоминик Тим.

Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.79.

«Оба теннисиста входят в пятёрку сильнейших в мировом рейтинге ATP: Тим – третий, Медведев – пятый. У австрийца на турнирах «Большого шлема» в целом результаты получше, чем у Медведева. Он уже трижды был в финале – в 2018 и 2019 годах на «Ролан Гаррос» и в 2020-м в Австралии. Играет он очень стабильно, показывает уверенный теннис.

Я была очень сильно удивлена, насколько легко он расправился с молодым 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в трёх сетах, причём в двух последних отдал тому всего два гейма. Доминик показывает великолепный теннис.

Лучший результат Медведева – финал прошлогоднего US Open. Нынешний турнир Даня играет очень уверенно – пока он не проиграл ни одного сета. Он доказывает своей игрой, что как минимум выхода в финал он достоин.

Эти теннисисты между собой встречались три раза – преимущество у австрийца. В первый раз они встретились в 2018 году в Питере. Тогда Тим в трёх сетах обыграл Медведева. На следующий год легко выиграл на грунте в Барселоне.

А вот их последний очный матч завершился победой Медведева. Было это в четвертьфинале турнира в Монреале, и тогда уже Даня выиграл в двух сетах – 6:3, 6:1. Оба спортсмена понимают, что в отсутствие Джоковича у них отличный шанс побороться за победу на турнире и выиграть свой первый «Большой шлем».

Опыта у Тима больше, и это может сыграть решающую роль. Ставим на тотал больше 40.5 за 1.79».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020