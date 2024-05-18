«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.13.

«29-й тур Мир РПЛ открывается матчем лидера: «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», командой немотивированной, командой, уже не решающей никаких задач, в отличие от «Динамо». Всё в руках команды Марцела Лички: надо брать четыре очка в оставшихся двух матчах, и тогда «Динамо» станет недосягаемым для «Зенита» и «Краснодара».

Первая остановка и первый соперник — это Самара. Мы помним, в первом круге «Динамо» очень хороший матч провело, и первый тайм особенно. Вели 3:1 и концовку только провалили, сыграли вничью 3:3. Тогда Личка ещё только знакомился со своей командой и допустил несколько, как кажется, тренерских ошибок относительно замен в составе «Динамо». Можно было их сделать чуть пораньше, но это давняя история. Тогда ещё в том матче забивал Арсен Захарян, который как раз после «Крыльев» через какое-то время уехал играть в Испанию.

Динамовцы каждый матч начинают очень активно, очень агрессивно, очень нагло. И я думаю, что эта игра не должна стать исключением. «Крылья» — соперник, тоже любящий забивать в самом начале. Поэтому, думаю, здесь без раскачки игра начнётся. Динамовцы в ожидании всю неделю были, чтобы выйти быстрее, поскорее на поле и при поддержке своих болельщиков добиться хорошего результата.

Я думаю, что в первом тайме должны быть голы. Взял бы «тотал 1-го тайма больше 1.5» за хороший коэффициент 2.13», — приводит слова Генича «РБ Спорт».