Эксперты назвали шансы «Краснодара» прервать серию неудач в чемпионате России

18 мая в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Явными фаворитами встречи считаются подопечные Мурада Мусаева: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.90. Это примерно 52% вероятности. Успех сочинцев оценён в 4.24 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.96 (25%).

Букмекеры склоняются к тому, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

В трёх предыдущих турах РПЛ «Краснодар» набрал одно очко и опустился на третье место.