«Химки» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче 11-го тура РПЛ

17 октября «Химки» примут «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52 (65%). Успех химчан оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.



Поставить на обе забьют можно за 2.16, на пенальти — за 2.45.

«Химки» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Ларссон останутся в топе РПЛ, Глушаков не помешает В четырёх последних выездах в РПЛ красно-белые добыли три победы, ни разу не пропустив.