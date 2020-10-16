«Химки» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Ларссон останутся в топе РПЛ, Глушаков не помешает

17 октября «Химки» примут «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех химчан оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Спартак» 17 октября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась. Сборная России провела три игры: на этот раз осталась без побед, но зато удалось сохранить первое место в третьей группе лиги В. Пора возвращаться к клубным делам, благо что совсем скоро стартует групповой этап еврокубков.

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Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств. В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя на следующий день. Среди прочих в субботу подмосковные «Химки» примут столичный «Спартак». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Арена Химки».



Очередная смена тренера, судя по всему, пошла химчанам на пользу. За два тура под руководством нового рулевого Игоря Черевченко они добыли три из шести возможных очков. Это позволило подняться из зоны вылета в зону стыковых матчей. Отставание от спасительной 12-й строчки составляет три пункта.



Сперва красно-чёрные в девятом туре Российской Премьер-Лиги обыграли московское «Динамо» с минимальным счётом, а затем чуть не отобрали очки у «Локомотива». «Железнодорожникам» подмосковная команда уступила со счётом 1:2, но в целом смотрелась неплохо. Оба мяча пропустила со второго этажа: первый после углового, второй – после подачи с фланга.

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«Спартаку» удалось остаться на хвосте у петербургского «Зенита». В последнем перед международной паузой туре москвичи принимали петербуржцев и скатали с ними ничью (1:1). Гости смотрелись чуть активнее, но хозяева добавили в концовке игры и сумели сравнять счёт на 86-й минуте.



Теперь у красно-белых 21 балл в активе и вторая строчка в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» баллов столько же, но он находится выше из-за дополнительных показателей. Основные такой темп выдержать не могут. Хотя главные преследователи — ЦСКА и «Сочи» — отстают на два пункта, а потому любая осечка чревата серьёзными последствиями.



«Химки» в последних матчах выглядели значительно увереннее, чем на старте. Плюс появляются опытные новички — Глушаков, Могилевец, Однако «Спартак» остаётся фаворитом в этой паре. Нападение у Доменико Тедеско мощное, забивает в каждом матче. Даже без Соболева, отбывающего дисквалификацию за перебор «горчичников», в команде есть кому забивать.

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На наш взгляд, москвичи должны набирать здесь три очка. В четырёх последних выездах они одержали три победы, ни разу не пропустив. А в последних семи турах подопечные Доменико Тедеско потеряли очки лишь в матчах с ЦСКА (1:3) и «Зенитом» (1:1).



Мы бы проверили комбинированную ставку П2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08. В новом сезоне «Спартак» пока что не забивал более двух голов, а пройти его оборону химчанам будет достаточно трудно.

Единственная надежда — отсутствие Георгия Джикии, который находится на карантине. Без него в центре обороны красно-белых нервозности наверняка добавится, так что один гол хозяев не исключаем.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» 17 октября 2020 года

«Химки» под руководством нового тренера стали играть увереннее. Однако «Спартак» всё равно остаётся фаворитом. Красно-белые забивают в каждом матче, а на выезде пропускают довольно редко. На наш взгляд, команда Тедеско сумеет набрать три очка в предстоящем поединке. П2 + тотал меньше 3.5 мяча смотрится хорошо, коэффициент выше двойки.



Ставка: победа «Спартака» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.08.