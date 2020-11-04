«Челси» — «Ренн»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Ренн».



Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Челси» в матче за 3.96.



«Челси» до двух последних матчей с «Краснодаром» и «Бернли» провёл две игры с «Манчестер Юнайтед» и «Севильей», не забив ни одного мяча. Практически ничего и не создала команда. До игры с «Краснодаром» на эту тему я разговаривал с Лэмпардом. Он выражал обеспокоенность, но говорил, что слишком жёсткий график и очень мало времени на тренировки. Со временем придёт игра в атаке и всё наладится.



После игры с ним же общались. Он сиял от счастья. 4:0 — и всё вроде бы с виду хорошо. Но на самом деле на меня, не знаю как на вас, «Челси» не произвёл никакого впечатления. «Краснодар» до момента, когда пропустил второй гол, хотя там и первый был дурной после ошибки Сафонова, смотрелся ничуть не хуже, а «Челси» практически не создавал моментов. Гости играли пешком и были беззубы в позиционных атаках.



Потом уже после такого же дурного пенальти «Челси» забил — и «Краснодар» уже окончательно посыпался. В матче с «Бернли», что касается позиционных атак и взаимодействия между многомиллионными приобретениями синих, ничего не было. Там нужно делать скидку на уровень соперника. Один гол был забит дальним ударом, второй после стандарта, а третий после грубейшей ошибки защитников. Тем не менее две игры и семь забитых мячей. Это, естественно, плюс, а в плане игры пока всё не очень. Всё будет налаживаться, но на это нужно время.



Нужно отметить, что Зиеш, который после травмы начал попадать в основу, стал основным игроком. Сейчас он не только лучший игрок в команде, но и лидер. Он один из тех игроков, которые в АПЛ сейчас в форме. Постоянно созидает, постоянно угрожает воротам. Единственный человек, к игре которого у Лэмпарда не должно возникать вопросов.



Лэмпарду наконец-то не нужно переживать за пост номер 1. Наконец-то появился вратарь, который не только регулярно выручает, но и действует стабильно и без косяков. Все предыдущие месяцы он страдал без нормального вратаря.



Что касается «Ренна», то команда вполне организованная. Кстати, Менди как раз ушёл из «Ренна». Но на его место пришёл сенегальский вратарь Гомис, и пока тоже к нему вопросов нет. Выручает. Если даже вспомнить игру с «Севильей», то там он много потащил. В принципе, вратарь хорошего уровня. Команда хорошо организованная. Она не рассыплется, как «Краснодар», не будет допускать такие ляпы, как «Бернли», поэтому, мне кажется, здесь не всё так просто будет для «Челси». Синим придётся помучиться.



Что касается ставок, то хочется заиграть вариант — «Челси» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча. Также я бы здесь рискнул и предположил, что первый тайм будет острожный, без большого количества моментов, а вот во втором уже может быть что-то где-то и залетит. Поэтому вариант такой — ничья в первом тайме и П1 в матче. Во втором тайме «Челси» что-то да закатит. Коэффициент на это гораздо выше, чем на предыдущую ставку», — сказал Петросьян.

«Челси» — «Ренн». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди подарит «Краснодару» надежду Сенегальский вратарь не пропускает в «Челси» на протяжении пяти матчей. Казалось бы, причём здесь Кепа?