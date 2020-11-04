«Челси» — «Ренн»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 4 ноября 2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Ренн».
Ставка: победа «Челси» в обоих таймах за 3.00.
«Понятно, что «Челси» – фаворит. Почти все матчи в этом сезоне «Челси» проводит результативно. В этих играх забивается по три, по четыре мяча. Исключение – встречи с топовыми клубами, как «Манчестер Юнайтед» или «Севилья».
Однако я не думаю, что предстоящая игра станет исключением. Однако я бы взял здесь не «верх», а то, что «Челси» выиграет каждый из таймов и матч. На чистую победу синих букмекеры дают не слишком высокие коэффициенты.
Также я бы поставил на то, что «Ренн» не забьёт. «Челси» в обороне играет очень надёжно, а французы, как мы видели в Лиге чемпионов, да и в Лиге 1, каждый момент создают с большим трудом», — сказал Казаков.
- 4 ноября 2020
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