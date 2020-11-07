«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 8-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» всухую за 2.39.

«У «Шеффилда» есть проблемы с составом. Такие «крутые перцы», как Лис Муссе и Джон Флек в этой игре будут отсутствовать. Итан Ампаду (который тоже может добавить огня) не поможет команде по условиям арендного контракта (не может играть против своего основного клуба).



«Челси» сейчас невероятно хорош. Мы видим, как выглядит эта оборона. Пять матчей команда не пропускает.



А у «Шеффилда» 6 поражений в 7 встречах в этом сезоне. Он пусть и мало пропускает, но и не забивает при этом. Думаю, что в такой ситуации при правильной настройке обороны хозяев нам стоит ждать П1 всухую».