Турция — Россия: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций УЕФА Турция — Россия.



Ставка: победа Турции за 2.60.



«У Турции с точки зрения кадров ситуация более благоприятная, потому что Ченгиз Ундер, получивший травму в матче с Хорватией, все же сыграет. С первых минут, скорее всего, сыграет Бурак Йылмаз. У него также было повреждение, но он отдохнул и успел восстановиться. Вызван Джек Тосун, который блестяще сыграл в матче с Хорватией. У Турции с точки зрения кадров и качества игры все неплохо.



Да, 3:3 в товарищеском матче с Хорватией — это все же противоречивый результат. С одной стороны и забили много, но и пропустили, ошибались в защите. Но, нужно учитывать, что состав у Турции был не основным. Основной вратарь отдыхал. Во всех линиях экспериментировал Шенол Гюнеш. На матч с Россией Турция выйдет основой.



Если Россия по матчам Лиги Наций, где четыре матча без побед, по синусоиде идет вниз, то Турция, которая также давно не выигрывала, по игре смотрится интересно. В товарищеских матчах подбирали серьезных соперников. С Германией и Хорватией сыграли вничью 3:3. В игре с Россией турки выглядели хорошо. С сербами сыграли 2:2, проигрывая 0:2. В общем, сборная Турции любит приключения и создавать самой себе проблемы.



К чему я клоню. Ключевым фактором будет кадровое состояние. У сборной России кадровых проблем просто больше. Алексей Миранчук не имеет постоянной игровой практики в «Аталанте» и не становится лидером в сборной России. Есть у нас проблемы и в атаке. В общем, в этом матче, мне кажется, сборная Турции воспользуется нашими проблемами, играя дома.



Кстати, стадион не будет полностью пустым, как многие думают. Будут заполнены VIP-ложи. Мы уже видели, как вип-болельщики поддерживали свою сборную. Мой прогноз, да рискованный, но победа сборной Турции за 2.60. Кстати, турки еще не потеряли шансов занять первое место в группе. Если они выигрывают сейчас, а венгры не обыгрывают сербов, а потом турки обыграют Венгрию и в параллельном матче для них все сложится удачно, то все может произойти.



Плюс Турция наш соперник при попадании во вторую корзину при отборе на чемпионат мира. Это очень важно. Мы соседи, делим 33-е и 34-е места. Мне кажется, что сборная Турции, к сожалению для нас, победит с коэффициент 2.60.»