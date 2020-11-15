Турция — Россия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч группового раунда Лиги наций УЕФА Турция — Россия.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.



«В Лиге наций у нас 8 очков, 3 очка — у сборной Турции и остальные чуть отстали. Я веду к тому, что вряд ли от этой игры, особенно после того, что мы видели в Молдове, стоит ждать супер яркого и зрелищного футбола. Как вы знаете, есть определенные кадровые проблемы. Молодежь, которая попробовала себя в матче с Молдовой, проявила себя не лучшим образом. Может быть Черчесов слегка и разочаровался в тех игроках, которых вызвал, за исключением Фомина, потому что мне показалось, что именно он был чуть ли не лучшим в составе.



В отсутствии Дзюбы приходится перестраивать игру в атаке. Чалов также в игру не попал. С Заболотным пока непонятная история: будет играть или не будет. Вышел Соболев старательно, имел возможность забить, но не забил. Мне кажется, что Турции этот матч нужен больше, чем нам. У турков очень подвижная атака. Можно вспомнить матч на «ВТБ-арене», когда Турция во втором тайме откровенно подавила Россию и ничего не давала сделать. К этому сборная России должна быть готова.



Можно сыграть и «обе забьют», можно сыграть и тотал больше 2,5 мяча. Но, как я вижу этот матч после того, как турки сыграли 3:3 с Германией и Хорватией, оптимальной ставкой является тотал 2-3 гола. Объясню почему.



Если Турция забьет первой, то нашим придется раскрываться, поэтому быстрые игроки атаки Турции могут забить и второй, соответственно будет 2:0. Может быть мы отыграем и будет 2:1. Может быть и ничья 1:1. Разгром вряд ли стоит рассматривать. Поэтому, как мне видится 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 или 2:0 — это интересные варианты на эту игру».