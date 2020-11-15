Турция — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.
Ставка: ничья за 3.20, обе забьют за 1.90.
«Дело в том, что времена, когда Мирча Луческу руководил сборной Турции, прошли. Команда тогда была не очень конкурентоспособной. Сейчас есть целое поколение новых игроков. Неслучайно, когда турки играли в Москве, они выглядели очень достойно. В последней встрече эта команда много атаковала, забила немало голов в товарищеском матче с Хорватией.
Не стоит забывать, что хорваты – серебряный призер чемпионата мира. Это говорит о многом, в том числе о новом поколении, о новой команде Турции.
У россиян сейчас есть история с Артемом Дзюбой. Поэтому состав у команды не будет полноценным, я бы так сказал. Еще и Александр Головин пока не может играть. Правда, есть надежда, что переезд в Италию и голы, которые забил Алексей Миранчук за «Аталанту», как-то встряхнут его.
Однако я думаю, что россияне строго сыграют в защите. Потому что у сборной Турции хорошее нападение. Думаю, хозяева раскроются. Отмечу, что у них не такие уж быстрые фланги. Здесь важно, чтобы нападающие сборной России играли как можно быстрее».
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