Турция — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: ничья за 3.20, обе забьют за 1.90.

«Дело в том, что времена, когда Мирча Луческу руководил сборной Турции, прошли. Команда тогда была не очень конкурентоспособной. Сейчас есть целое поколение новых игроков. Неслучайно, когда турки играли в Москве, они выглядели очень достойно. В последней встрече эта команда много атаковала, забила немало голов в товарищеском матче с Хорватией.



Не стоит забывать, что хорваты – серебряный призер чемпионата мира. Это говорит о многом, в том числе о новом поколении, о новой команде Турции.



У россиян сейчас есть история с Артемом Дзюбой. Поэтому состав у команды не будет полноценным, я бы так сказал. Еще и Александр Головин пока не может играть. Правда, есть надежда, что переезд в Италию и голы, которые забил Алексей Миранчук за «Аталанту», как-то встряхнут его.



Однако я думаю, что россияне строго сыграют в защите. Потому что у сборной Турции хорошее нападение. Думаю, хозяева раскроются. Отмечу, что у них не такие уж быстрые фланги. Здесь важно, чтобы нападающие сборной России играли как можно быстрее».