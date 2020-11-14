Турция — Россия: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций 15 ноября

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция – Россия.

Ставка: Турция не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.

«Раз сборная России не смогла обыграть турок в Москве, то и в Стамбуле едва ли обыграет. Смотр ближайшего резерва российской сборной обернулся унылой нулевой ничьей против сборной Молдовы. Между тем наиболее основной состав команды Станислава Черчесова тоже не слишком-то в порядке. Побед не было уже четыре матча подряд, плюс не сыграют в Стамбуле Марио Фернандес, Головин, Дзюба. Первых двоих адекватно заменить в общем-то некем, а вот Соболеву вполне по силам быть для сборной полезнее Дзюбы. Впрочем, давить в этом матче будут турки.



Сборная Турции подолгу и убедительно владела инициативой в октябрьском матче против россиян на стадионе «Динамо». У турок мощная атака – они забили по три гола этой осенью сборным Хорватии и Германии, дважды забили сербам. И они играют дома, пусть и болельщиков будет немного – доступ для них будет разрешен только в VIP-ложи, но привычная обстановка будет помогать хозяевам поля.



Мне кажется, что сборная Турции в букмекерской линии сейчас весьма недооценена и я выбираю ставку на турок с форой (0) за коэффициент 1.82. Кроме того, весьма перспективной выглядит ставка на то, что Турция не проиграет при тотале меньше 3,5 мячей с коэффициентом 1.81. Сборной России – удачи, но ставки лучше делать с холодным расчетом и без учета личных симпатий».