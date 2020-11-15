Турция — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: победа Турции с нулевой форой за 1.81.

«Разочарован качеством игры сборной России и конкретно Миранчука против Молдавии. Вместо того, чтобы утвердиться в статусе лидера, Алексей провел неяркий матч, не забил свой супермомомент, а Черчесов заговорил о недостатке практики. Хотя, казалось бы, Миранчук, наоборот, должен был выгодно выглядеть «на свежаке» на фоне измочаленных партнеров из РПЛ. И потом, нехватка практики не мешала нормально играть и забивать в редкие минуты за «Аталанту». В общем, непонятная ситуация.



Сборная Турции набрала ход, и в ее составе есть опасный обладатель термоядерного убрав Ундер, который ярко выглядел против России в Москве и забил в недавнем товарищеском матче с Хорватией (3:3). Эта игра доказала силу турок, потому что хорваты — очень опасный оппонент.



Ничего хорошего я, к сожалению, от России не жду. В ноябре результаты всегда в разбросе от плохих до провальных. Если зацепим ничью в Турции, будет подвиг. В победу не верю совсем. Также думаю, что с учетом плохой формы многих в группе атаки и отсутствия Дзюбы предел мечтаний для команды Черчесова — один забитый мяч».