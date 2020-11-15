Турция — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги наций в Стамбуле

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: обе забьют — нет за 1.79.

«Мы как-то отвыкли от пресного футбола в исполнении сборной России, а товарищеский матч против Молдовы получился именно таким. Вроде бы и преимущество было, и моменты, и желание группы дебютантов — не было одного, качественной игры. Наверное, основных причин несколько. Во-первых, конечно же, не хватает некоторых лидеров, а именно Марио Фернандеса и Артема Дзюбы. Во-вторых, явно сказывается напряженный график, в котором оказались лидеры национальный команды и ведущих клубов. В-третьих, те же Алексей Миранчук и Денис Черышев могли бы вести за собой остальных, но очевидно, что они пока только стремятся к своему пику. В общем, команда Станислава Черчесова была не похожа на себя.



Вроде бы к матчам в Лиге наций будут готовы Заболотный, Лесовой и Ерохин — у них ранее были сомнительные тесты на ковид. Но, думается, что ощутимо российской сборной это не поможет. Нет той самой легкости, которая была на старте этого турнира.



Плюс, Турция явно добавляет. Последние четыре игры — это ничейные исходы, причем с большим количеством голов. Особенно впечатлили матчи против Хорватии и Германии — дважды с результатом 3:3. Кажется, что и в ближайшей игре с россиянами турки готовы ярко проявлять себя в атаке, тем более, отрыв от четвертой Сербии составляет всего одно очко, а значит хозяева будут предельно мотивированы. Могут ли подобным ответить россияне? Сомневаюсь».