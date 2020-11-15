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Турция — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций УЕФА

Турция — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Турция — Россия.


«Букмекеры не ждут здесь результативной игры, а мне кажется, голы быть должны, и совсем не удивлюсь, если их будет немало.

Да, два последних матча российской сборной завершились нулевыми ничьими, но там были соперники с массированной обороной. Команда Гюнеша этим похвастать не может — она играет достаточно открыто против любых команд, и соответственно у своих ворот моменты также случаются регулярно.

В московской игре забито было два мяча, а могло быть в два-три раза больше. А в двух последних играх с сербами и хорватами забивалось соответственно четыре и шесть мячей. При этом ударов и голевых моментов было уйма.

У хозяев не будет дисквалифицированного Йилмаза впереди, но не думаю что это большая потеря — наличие здорового, находящегося в хорошей форме Ундера для них гораздо важнее.

Сборной России, не побеждающей на протяжении уже четырех матчей, выиграть будет сложно, но даже без Дзюбы и Марио Фернандеса остроту впереди периодически создавать она наверняка будет».

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