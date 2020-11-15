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Турция — Россия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций УЕФА

Турция — Россия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: Турция не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.52.

«Матч с Молдовой, думаю, не стоит обсуждать. Состав на матч с Турцией наверняка у нас будет прилично отличаться. Но соперник намного сильнее. Мы видели Турцию в Москве, и тогда во втором тайме нас прилично повозили. Повезло еще, что пропустили только один мяч. Очень много интересной молодежи в сборной Турции, многие уже выступают за очень серьезные европейские клубы. Кто в Италии, кто в Англии играет. Не варятся в собственном соку. Это их отличает от наших реалий. И эта сборная Турции никого не боится, со всеми стремится играть на равных. Им без разницы, кто перед ними — Германия, Хорватия или Россия.

Но интересно, что очень часто турки играют вничью. В последних 5 матчах сплошные ничейные исходы: было и 3:3, и 2:2, и 1:1, и 0:0. На мой взгляд, стабильности и опыта этой команде не хватает. Где-то провалы случаются, где-то на результат сыграть не могут.

Чаще всего турки и забивают, и пропускают. Из общего ряда выбивается только матч с сербами (0:0). Мне кажется, есть резон здесь поставить на ничью. Россию такой исход может устроить. С другой стороны, шестая ничья подряд — это все-таки вряд ли. Турция будет атаковать, играть на победу. И я не уверен, что сборная России справится. Есть проблемы в обороне. И по первому матчу, по второму тайму той игры было видно, как нам тяжело, когда турки прибавляют в скорости. А здесь они еще и дома играть будут.

Рискнул бы поставить на то, что Турция не проиграет при тотале больше 2.5 мяча. Голов жду, но вряд ли хозяева проиграют».

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