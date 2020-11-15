Турция — Россия: прогноз Владислава Батурина на матч Лиги наций УЕФА в Стамбуле

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Россия.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«В последних четырёх матчах (включая контрольные) сборная Турции забивала и пропускала, а сборная России в четырёх встречах Лиги наций не забила и не пропустила только в домашней игре с венграми.



Команда Шенола Гюнеша ещё сохраняет некоторые шансы на победу в группе, но она зависима от результатов конкурентов в заключительных турах. Команда Станислава Черчесова в случае двух побед на финише группового турнира гарантирует себе первое место в группе и повышение в классе. При определённых обстоятельствах и, конечно, в случае победы над турками, россияне могут досрочно оформить завоевание первого места. С мотивацией у обеих сторон всё должно быть в порядке, к тому же как у одних, так и других в заявке есть немало новичков, молодых футболистов, которые имеют огромное желание себя проявить.



После не самой лучшей по качеству и результату игры с Молдовой, после двух встреч подряд без забитых и пропущенных, при дерзком следующим оппоненте, когда нужно будет быть более агрессивными, я поставлю на голы.



Мой прогноз на матч: «обе забьют». Обе сборные неплохи в атаке, а в обороне далеко не безупречны, ну и то, что происходило в последнее время с командами, подталкивает к такой ставке».